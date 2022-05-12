Россиянин получил срок за поджог наркологической клиники с пациентами

В Красноярском крае 61-летний россиянин получил срок за поджог клиники из мести

В Красноярске к 15 годам строгого режима приговорен 61-летний россиянин, совершивший поджог наркологической клиники. Об этом в четверг, 12 мая, сообщила «Ленте.ру» представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Как установил суд, мотивом преступления стала месть одному из пациентов учреждения. В сентябре 2020 года злоумышленник устроил в здании поджог. В результате пожара погибли четыре пациента, было уничтожено имущество клиники. Установить злоумышленника помогло видео с камеры наблюдения, которая зафиксировала действия осужденного.

Уголовное дело в отношении россиянина расследовалось по статье 105 («Убийство») УК РФ и 167 («Умышленное уничтожение имущества») УК РФ. Осужденный своей вины не признал.

21 апреля сообщалось, что в Иркутской области 34-летний россиянин предстанет перед судом за поджог дома с людьми.