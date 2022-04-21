В Иркутской области россиянин поругался с гостями и устроил поджог дома

В Иркутской области 34-летний россиянин предстанет перед судом за поджог дома с людьми. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 4 декабря 2021 года обвиняемый вместе с компанией мужчин и женщин участвовал в праздничном застолье, организованном в частном доме городе Байкальска. В ходе праздника он поругался с присутствующими и решил учинить расправу. Злоумышленник вышел из дома, подпер входную дверь и облил ее воспламеняющейся жидкостью, совершив поджог.

Жертвам поджога удалось спастись от огня, но все они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Позже один из мужчин скончался в больнице. СКР возбудил уголовное дело об убийстве с собой жестокостью, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщило региональное управление СКР.