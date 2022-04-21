Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за поджог дома с людьми

В Иркутской области россиянин поругался с гостями и устроил поджог дома

В Иркутской области 34-летний россиянин предстанет перед судом за поджог дома с людьми. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 4 декабря 2021 года обвиняемый вместе с компанией мужчин и женщин участвовал в праздничном застолье, организованном в частном доме городе Байкальска. В ходе праздника он поругался с присутствующими и решил учинить расправу. Злоумышленник вышел из дома, подпер входную дверь и облил ее воспламеняющейся жидкостью, совершив поджог.

Жертвам поджога удалось спастись от огня, но все они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Позже один из мужчин скончался в больнице. СКР возбудил уголовное дело об убийстве с собой жестокостью, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщило региональное управление СКР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Китай осудил односторонние санкции и двойные стандарты
Россиянин предстанет перед судом за поджог дома с людьми
В США заявили о пугающей тенденции в экономике
Врач опроверг популярный миф о гастрите
Джонсон отказался убеждать премьера Индии изменить позицию по Украине
Россиянка бюджетно отдохнула в Египте и возмутилась «жадностью» в отеле
Индия отказалась принять самолет из Японии с помощью для Украины
Главный архитектор Москвы спрогнозировал уменьшение числа городов
Япония прокомментировала запуск Россией ракеты «Сармат»
Названы регионы России с самыми тесными новыми квартирами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.