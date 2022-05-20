В Минобороны рассказали об эвакуации людей из опасных районов Донбасса и Украины

В Минобороны сообщили о 17 тысячах эвакуированных из опасных районов Донбасса и Украины

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что российские военные без какой-либо координации с киевскими властями эвакуировали большое количество людей из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на все трудности, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 306 человек, в том числе 2213 детей», — заявил представитель Минобороны.

Мизинцев отметил, что с начала российской военной спецоперации были эвакуированы уже около 1,378 миллиона человек, более 232 тысяч из которых — дети.

Ранее стало известно, что в рядах территориальной обороны Украины начались бунты из-за отправки подразделений на передовую без подготовки, без техники и подкрепления. В связи с этим 101-я и 115-я бригады записали видеообращения к командованию и властям, заявляя об отказе выполнять боевые задачи.