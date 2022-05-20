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Еще в двух странах Европы выявили зараженных оспой обезьян

Во Франции и Бельгии сообщили о первых случаях заражения человека оспой обезьян

Фото: Wolfgang Hasselmann / Unsplash

Власти Франции и Бельгии сообщили, что в этих странах выявили первые случаи заражения человека оспой обезьян. О случаях инфицирования в еще двух государствах Европы сообщает РИА Новости.

По данным французского Минздрава, первый случай заражения зафиксировали в столичном регионе Иль-де-Франс. Оспу выявили у 29-летнего человека, на данный момент он находится на самоизоляции. Болезнь у пациента проходит без осложнений.

О первых заражениях в Бельгии сообщил вирусолог Марк Ван Ранст из Левенского католического университета. «Вчера в нашей лаборатории был диагностирован второй случай вируса оспы обезьян у мужчины из региона Фламандский Брабант», — рассказал он. До этого сообщалось о другом зараженном в Антверпене. Отмечается, что инфицированные находились на одном мероприятии.

Ранее первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде у туристов, вернувшихся домой из заграничных поездок. Также инфицирования оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Испании, Португалии и в ряде других стран.

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Виктория Кондратьева
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