Случаи заражения обезьяньей оспой выявили еще в двух странах

В Австралии и Канаде выявили первые случаи заражения обезьяньей оспой у туристов

Первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде у туристов, вернувшихся домой из заграничных поездок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австралийский Минздрав и канадское правительство.

Так, в австралийской провинции Новый Южный Уэльс вероятный случай оспы выявлен у недавно вернувшегося путешественника из Европы. Речь идет о сорокалетнем мужчине, который обратился в больницу через несколько дней после возвращения из поездки.

Два первых случая заражения обезьяньей оспой также подтвердили в Канаде. «Сегодня вечером провинция Квебек была уведомлена о том, что два образца полученные национальной микробиологической лабораторией, дали положительный результат на оспу обезьян. Это первые два случая, подтвержденные в Канаде», — говорится на сайте правительства Канады. Уточняется, что один из заболевших — приехавший в страну гражданин США.

Ранее первые случаи заражения оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Италии, Швеции, Испании, Португалии и в ряде других стран.

Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.