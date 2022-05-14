В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян

В Великобритании зафиксировали еще два случая заражения человека оспой обезьян

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало еще два случая заражения человека оспой обезьян. Пациенты живут вместе в одном доме. Об этом субботу, 14 мая, сообщает РИА Новости.

О первых заболевших сообщалось 7 мая. По данным Reuters, первый пациент был выявлен в Корнуолле, а второй — в Ливерпуле.

По данным британского агентства, новые случаи не связаны с предыдущим. Где и как заразились люди, остается предметом расследования. Один из зараженных оспой обезьян пациентов сейчас получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одном из медучреждений Лондона, а второй изолирован и в настоящее время не нуждается в стационарном лечении.

Ранее в разговоре «Лентой.ру» доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение оспы обезьян среди человеческой популяции после заражения этим заболеванием двух жителей Великобритании маловероятно.

По его мнению, существуют определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться.