Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян

В Великобритании зафиксировали еще два случая заражения человека оспой обезьян

Фото: Serhii Hudakukrinform / Globallookpress.com

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало еще два случая заражения человека оспой обезьян. Пациенты живут вместе в одном доме. Об этом субботу, 14 мая, сообщает РИА Новости.

О первых заболевших сообщалось 7 мая. По данным Reuters, первый пациент был выявлен в Корнуолле, а второй — в Ливерпуле.

По данным британского агентства, новые случаи не связаны с предыдущим. Где и как заразились люди, остается предметом расследования. Один из зараженных оспой обезьян пациентов сейчас получает медицинскую помощь в отделении инфекционных заболеваний одном из медучреждений Лондона, а второй изолирован и в настоящее время не нуждается в стационарном лечении.

Ранее в разговоре «Лентой.ру» доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов заявил, что распространение оспы обезьян среди человеческой популяции после заражения этим заболеванием двух жителей Великобритании маловероятно.

По его мнению, существуют определенные сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Губернатор Севастополя объяснил неучастие адмирала Осипова в праздниках 13 мая
Россияне стали чаще перепродавать товары из IKEA
В МИД России предрекли конец ЕС в случае вступления Украины
МИД пригрозил ответными мерами в случае ограничения ЕС выдачи виз россиянам
Стало известно о бунте и попытке бегства заключенных СИЗО в центре Херсона
Внук Пугачевой прокомментировал слухи о продаже ее с Галкиным дома
Президент Финляндии рассказал Путину о планах страны вступить в НАТО
Госдума ускорит процесс переселения в Россию для соотечественников
Спасатель дал инструкцию по проверке дачного батута на безопасность
В Великобритании еще два человека заразились оспой обезьян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.