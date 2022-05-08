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Оценена вероятность распространения оспы обезьян

Иммунолог Жемчугов назвал единичными случаи заражения людей оспой обезьян

Фото: Sakurai Midori / Wikimedia

Распространение оспы обезьян среди человеческой популяции после заражения этим заболеванием двух жителей Великобритании маловероятно. Есть сдерживающие факторы, которые не позволяют инфекции широко распространяться, рассказал «Ленте.ру» доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач иммунолог Владислав Жемчугов.

По оценке специалиста, заболевание относится к числу тех, которые крайне редко передаются от животного к человеку. Он отметил, что причин для паники нет.

«Как есть ВИЧ и СПИД у обезьян, так есть и оспа обезьян. Ничего особенного нет, к нам это не имеет никакого отношения. Есть масса заболеваний у животных, которых нет у людей. Именно поэтому бояться не надо. Есть видовые барьеры у многих заболеваний, так называемые хозяева — у животных оно есть, а у людей нет. Так и у людей есть заболевания, которых нет у животных. Эти заражения — единичные случаи», — объяснил иммунолог.

Никакой вероятности распространения дальше нет. Они заразились, поскольку была огромная доза [вируса]. Но никакой опасности это не представляет

Владислав Жемчуговспециалист по особо опасным инфекциям
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Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных этой инфекцией обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий. Пресс-служба ведомства сообщила, что для предотвращения появления заболевания в стране предпринимаются все необходимые меры.

Ранее в Великобритании у двух пациентов выявили это заболевание. Первый был выявлен в Корнуолле, сейчас он проходит лечение в Лондоне. Второй инфицированный госпитализирован в Ливерпуле. Оба заболевших посещали Нигерию.

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Мария Сметанина
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