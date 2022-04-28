Инфекционист исключил вспышку птичьего гриппа среди людей

Инфекционист Малышев исключил вспышку птичьего гриппа H3N8 среди людей

За заражением человека птичьим гриппом H3N8 в одной из провинций Китая не последует вспышки заболевания, рассказал «Ленте.ру» инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

Вспышки среди людей не будет

Время от времени появляются сообщения о птичьем гриппе, тем не менее дальнейшего развития они не получают, отметил он и объяснил почему.

Во-первых, слава богу, от человека человеку он не передается, чтобы им заболеть, нужно вступить в контакт с больным животным — этот человек, который заразился, заразился непосредственно от кур. Во-вторых, чем выше цифры в названии, например тут H3N8, тем тяжелее протекает заболевание, но намного реже передается Николай Малышев инфекционист, доктор медицинских наук, профессор

Заражение человека птичьим гриппом

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в провинции Хэнань в центральной части страны впервые было выявлено заражение человека птичьим гриппом H3N8. Заболел четырехлетний мальчик, который вступал в контакт с домашней птицей.

Первые симптомы, в том числе лихорадку, у ребенка обнаружили в начале апреля, а уже через пять дней его состояние ухудшилось, в связи с чем было принято решение о его госпитализации. 24 апреля результаты анализов показали, что он инфицирован птичьим гриппом H3N8.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что следят за развитием ситуации вокруг распространения штамма птичьего гриппа H3N8. В ведомстве также отметили, что случай заражения человека «не должен восприниматься как полная неожиданность», так как «H3N8 стучится в дверь уже несколько десятилетий».

Ранее стало известно, что на севере Японии сотни тысяч кур забьют из-за вспышки птичьего гриппа, которая была зафиксирована в префектуре Хоккайдо на одной из птицеферм в японском городе Сираои.

