Инфекционист оценил опасность вспышки холеры в XXI веке

Инфекционист Малышев назвал основными симптомами холеры рвоту и диарею

Основными симптомами холеры являются рвота и сильная диарея, перечислил инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев. По его словам, ни в коем случае не стоит заниматься самолечением при обнаружении этих признаков. Опасность заболевания в XXI веке он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Распространение и лечение

«Холера лечится, и довольно хорошо, если вовремя начать лечение. Вероятность летального исхода при этом заболевании довольно низкая, опять же, если начать вовремя лечить. Поэтому не надо заниматься самолечением, надо вызывать врача», — подчеркнул инфекционист.

Заболевание распространяется фекально-оральным путем, то есть через грязные руки и различные жидкости, рассказал Малышев. Поэтому в случае, если холеру завезут в Россию, ее распространение быстро купируют. Профессор также отметил, что холера в России в основном завозная, но в некоторых регионах есть и своя — ее находят в сточных водах.

Холера — это острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio cholerae. Относится к особо опасным инфекциям.

Профилактика холеры в России

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление об усилении мер профилактики по завозу холеры в Россию. Согласно документу, в стране будет проведен широкий комплекс подготовительных и профилактических мер, среди которых усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод. Кроме того, будет отработан алгоритм межведомственного взаимодействия на случай вспышки холеры, а также приняты дополнительные меры по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и различных реагентов.

В конце марта в Минобороны России заявили, что из украинских лабораторий, где проводились биологические эксперименты, в США вывезли целую «коллекцию» вирусов. По словам Игоря Кириллова, речь шла о работе с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней, бруцеллеза и лептоспироза.