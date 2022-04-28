В России усилят меры профилактики холеры

Глава Роспотребнадзора подписала постановление о дополнительных мерах профилактики холеры

Роспотребнадзор усилит меры профилактики по завозу холеры в Россию. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова, передает РИА Новости.

«Цель документа — предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно постановлению, будет проведен широкий комплекс подготовительных и профилактических мер, среди которых усиление контроля за лабораторным исследованием сточных вод. Кроме того, будет отработан алгоритм межведомственного взаимодействия на случай вспышки холеры, а также приняты дополнительные меры по обеспечению необходимых запасов диагностических сред и различных реагентов.

Роспотребнадзор поручил руководителям территориальных органов оценить готовность госпиталей и лабораторий, а также организовать теоретическую и практическую подготовку медработников. Уточняется, что поставленные задачи нужно выполнить до 1 июня.

В конце марта в Минобороны России заявили, что из украинских лабораторий, где проводились биологические эксперименты, в США вывезли целую «коллекцию» вирусов. По словам Игоря Кириллова, речь шла о работе с возбудителями сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней, бруцеллеза и лептоспироза.