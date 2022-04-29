Человечеству предрекли появление тысяч новых опасных вирусов

Ученые из США предрекли, что к 2070 году появятся тысячи новых вирусов из-за климата

К 2070 году из-за климатических изменений на Земле могут появиться тысячи новых опасных для людей вирусов. Такую судьбу человечеству предрекли ученые Джорджтаунского университета в США в своем исследовании, выдержки из которого приводит Associated Press.

Биологи изучили варианты миграции и обмена вирусами для трех тысяч видов млекопитающих при условии роста среднемировых температур на два градуса Цельсия в ближайшие 50 лет. Специалисты выяснили, что межвидовая передача вирусов произойдет более четырех тысяч раз только среди млекопитающих, а при учете птиц и морских животных показатели могут быть еще выше.

Ученые уточнили, что не все вирусы способны привести к пандемиям такого же масштаба, как COVID-19, но количество межвидовых болезней увеличивает риск их передачи людям. Климатологи и инфекционисты сошлись во мнении, что глобальное потепление представляет опасность для человеческого здоровья.

По прогнозам руководителя объединения по борьбе с климатической несправедливостью Grassroots Global Justice Alliance Джарона Брауна, сильнее всего пострадают жители Африки и Азии — они наиболее уязвимы как перед климатическими угрозами, так и перед смертельными заболеваниями. В обоих регионах, по словам эксперта, уже несколько десятилетий существуют очаги ВИЧ, лихорадки Эболы и других тяжелых болезней.

В некоторых странах смертельно опасные заболевания уже участились на фоне глобального потепления. Так, например, Австралию настигла вспышка японского энцефалита. Вспышка охватила четыре штата — Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Викторию и Южную Австралию. Климат практически всей страны является нетипичным для распространения тропической болезни, так что власти и остальное население не были готовы к возможному возникновению подобной проблемы.

