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В Швеции подтвердили случай заражения человека оспой обезьян

Минздрав Швеции выявил случай заражения человека оспой обезьян

Фото: Andreas Hillergren / Reuters

В Швеции, в районе Стокгольма, выявлен случай заражения человека оспой обезьян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шведское управление здравоохранения.

«Человек в Швеции, у которого было подтверждено заражение вирусом, не болен серьезно, но ему была оказана помощь. Мы пока не знаем, где он заразился. Расследование продолжается прямо сейчас», — приводятся в сообщении слова врача-инфекциониста управления Клары Сонден.

Ранее случаи заражения редкой оспой обезьян выявили еще в двух странах. Так, пять случаев заражения подтвердили в Португалии. Все заболевшие являются мужчинами, их состояние оценивается как стабильное. Всего в стране выявлено 20 подозрительных случаев.

Также отмечается, что 23 потенциальных пациента с данным инфекционным заболеванием выявлены в Испании.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу.

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Анжелика Бережная
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