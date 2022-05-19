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Случаи заражения редкой оспой обезьян выявили еще в двух странах

В Португалии подтвердили пять случаев заражения человека оспой обезьян

Фото: Sonja Jordan / Imagebroker.com / Global Look Press

Власти Португалии подтвердили пять случаев заражения людей редкой оспой обезьян в стране, сообщает Reuters.

Все заболевшие являются мужчинами, их состояние оценивается как стабильное. Всего в стране выявлено 20 подозрительных случаев. Также отмечается, что 23 потенциальных пациентов с данным инфекционным заболеванием насчитываются в Испании. В испанском Минздраве в предварительном порядке подтвердили выявление первых семи случаев заражения.

Ранее случаи заражения были выявлены в Великобритании.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу.

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Ксения Назарова
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