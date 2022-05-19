Первых зараженных оспой обезьян людей выявили в Италии и Швеции

Заражение оспой обезьян впервые выявили у двоих человек в Италии и Швеции

Первых людей, зараженных оспой обезьян, выявили в Италии и Швеции. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает РИА Новости.

Заболевание диагностировано у двоих человек.

Национальному институту инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani в Италии передали информацию о молодом человеке с подтвержденным диагнозом, который недавно приехал с Канарских островов. Как отмечается, он сам обратился в службу экстренной помощи одной из больниц Рима.

Пациент сейчас находится в изоляции. Его состояние оценивается как удовлетворительное, уточнили в организации и добавили, что в настоящий момент ведется установление контактировавших с ним лиц и проводится эпидемиологическое исследование.

У пациента в Швеции также выявили инфекцию в легкой форме. Управление здравоохранения королевства сообщило, что заболевший живет в районе Стокгольма. «Пока неизвестно, где именно он заразился. Расследование все еще продолжается», — заявили в ведомстве. Управление сейчас выясняет, есть ли в стране еще зараженные оспой обезьян, и намерено обратиться к властям Швеции, чтобы классифицировать инфекцию «как общее опасное заболевание».

Ранее стало известно, что Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) зафиксировало еще двоих людей, зараженных оспой обезьян. Пациенты, как оказалось, проживают вместе в одном доме. О первых заболевших в Великобритании сообщения появились 7 мая.

Подобная оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980-м. Большинство зараженных выздоравливают в течение нескольких недель, однако иногда возникшие осложнения приводят к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян произошла впервые в 2017-м.