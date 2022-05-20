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Парикмахер назвал трендовое окрашивание для седых волос

Popsugar: окрашивание «подсвеченная елочка» назвали трендом для седых волос

Фото: Unsplash

Парикмахер и международный креативный директор по окрашиванию Evo Hair Том Смит назвал трендовое в 2022 году окрашивание для седых волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Popsugar.

Речь идет о технике Herringbone Highlights (дословно — «подсвеченная елочка») — методе окрашивания, который выполняется с помощью мелирования, сочетая теплые и холодные оттенки серого. «Данный тренд направлен на то, чтобы зрелые женщины перестали стесняться своей естественной седины», — пояснил эксперт.

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По словам Смита, окрашивание «подсвеченная елочка» появилась в период пандемии коронавируса и всеобщего карантина в 2020 году. В качестве примера специалист привел фото и видео американских актрис Дженнифер Энистон и Сары Джессики Паркер без макияжа и с неокрашенными корнями, которые они публиковали в соцсетях .

Раннее в мае российский трихолог и дерматовенеролог Денис Барбинов перечислил главные причины ранней седины. По словам врача, основным фактором выступает гибель меланоцитов. При этом специалист отметил, что наследственность, нарушение гормонального фона, заболевания эндокринной системы, прием определенных лекарственных препаратов и стресс также могут спровоцировать появление первых седых волос.

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Мария Винар
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