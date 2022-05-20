Назван федеральный округ России с самым большим числом частных домов

Самая высокая доля ИЖС в общем объеме строительства зафиксирована в Северо-Кавказском ФО

Федеральным округом России с самым большим количеством частных домов назван Северо-Кавказский ФО. Там с января по апрель 2022 года была зафиксирована самая высокая доля ИЖС в общем объеме строительства — население самостоятельно возвело 83,6 процента домов, или 1,86 миллиона квадратных метров из 2,225 миллиона квадратных метров жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет Росстата.

Вторую позицию в списке занял Дальневосточный федеральный округ с долей ИЖС в общем объеме строительства в 73 процента (771,5 тысячи из 1,0565 миллиона «квадратов»). На третьем месте оказался Южный федеральный округ с показателем в 70,6 процента — там за первые четыре месяца 2022 года население возвело 3,493 миллиона квадратных метров из 4,948 миллиона квадратных метров недвижимости.

В России доля жилья, построенного населением, от общего показателя ввода жилья в стране установила новый рекорд за всю историю ведения статистики индивидуального строительства. С первого по четвертый месяц 2022 года россияне возвели 23,682 миллиона квадратных метров жилья. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме строительства в стране достигла 63 процентов, причем она продолжает расти.

Среди основных причин подобного роста эксперты выделяют всплеск интереса к жизни за городом в собственном доме в период пандемии, развитие льготных ипотечных программ на покупку и постройку частных домов. Кроме того, дачи во многом заменили людям поездки в отпуск, так как, начиная с 2020 года, путешествовать стало сложнее. Наконец, на увеличении доли ИЖС в общем объеме строительства сказалась программа «дачной амнистии», позволяющая в упрощенном порядке оформить в собственность не зарегистрированные ранее постройки.

Ранее Росреестр разъяснил россиянам правила строительства частных домов. При выборе участка под строительство частного дома в ведомстве посоветовали до покупки узнавать предназначение земель, чтобы понимать, можно ли построить на ней дом.