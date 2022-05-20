Известный российский комик рассказал о страхе быть в кадре

Стендап-комик Игорь Джабраилов рассказал о страхе быть в кадре

Известный российский стендап-комик, участник программы «Comedy Баттл» и один из авторов в проекте «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ Игорь Джабраилов рассказал о страхе участвовать в съемках. Подробности он раскрыл в шоу «Надкаст», выпуск которого доступен на платформе The Hole.

Юморист отметил, что в какой-то момент перестал быть в кадре. «Я был за кадром и успокаивал себя тем, что я сейчас тут работаю. Я специально уставал в какой-то момент, чтобы успокаиваться», — признался Джабраилов. Он добавил, что в связи с этим намеренно прилагал больше усилий к работе над шоу «Открытый микрофон».

«Ты просто себя оправдываешь, потому что боишься. Я думал: "Оно само, оно потом, сейчас пока мне нечего сказать". Вот какое-то оправдание было», — описал комик свои переживания. Джабраилов подчеркнул, что позже все-таки «вышел в кадр» и стал участвовать в съемках различных проектов.

Помимо того, юморист рассказал, что пока не хочет заниматься стендап-комедией. Он аргументировал это тем, что в прошлом достаточно много времени посвятил этому жанру.

Ранее российский стендап-комик и блогер Денис Чужой описал конфуз на съемках для ТНТ. Он отметил, что сильно волновался перед выступлением и из-за оплошности администратора смог правильно выйти на сцену только со второго раза.