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В Латвии предложили возместить ущерб от «оккупации» российскими активами

Минюст Латвии предложил возместить ущерб от «советской оккупации» российскими активами

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Министерство юстиции Латвии предложило направить российские активы на возмещение ущерба, нанесенного стране «советской оккупацией». Об этом заявил глава ведомства Янис Борданс, передает РИА Новости.

По словам Борданса, в настоящее время Минюст оценивает возможность разработки соответствующего закона. Он напомнил, что ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис публично заявлял о поиске возможностей для отчуждения замороженных российских активов и использования их в интересах Украины.

«Латвия тоже имеет право на эти средства», — заявил министр.

Борданс считает, что ситуация на Украине поможет доказать, что экономическое, гуманитарное и демографическое развитие Латвии «отстает от богатых стран Западной Европы вследствие советской оккупации».

Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности Украины арестовало российские и белорусские активы на общую сумму более одного миллиарда долларов. В Киеве считают, что арестованные средства следует направить на пользу украинской стороны.

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Алевтина Запольская
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