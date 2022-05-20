В Латвии предложили возместить ущерб от «оккупации» российскими активами

Минюст Латвии предложил возместить ущерб от «советской оккупации» российскими активами

Министерство юстиции Латвии предложило направить российские активы на возмещение ущерба, нанесенного стране «советской оккупацией». Об этом заявил глава ведомства Янис Борданс, передает РИА Новости.

По словам Борданса, в настоящее время Минюст оценивает возможность разработки соответствующего закона. Он напомнил, что ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис публично заявлял о поиске возможностей для отчуждения замороженных российских активов и использования их в интересах Украины.

«Латвия тоже имеет право на эти средства», — заявил министр.

Борданс считает, что ситуация на Украине поможет доказать, что экономическое, гуманитарное и демографическое развитие Латвии «отстает от богатых стран Западной Европы вследствие советской оккупации».

Ранее стало известно, что Бюро экономической безопасности Украины арестовало российские и белорусские активы на общую сумму более одного миллиарда долларов. В Киеве считают, что арестованные средства следует направить на пользу украинской стороны.