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Украина арестовала активы России и Белоруссии на миллиард долларов

Бюро экономической безопасности Украины арестовало активы России и Белоруссии

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Бюро экономической безопасности Украины арестовало российские и белорусские активы на общую сумму более одного миллиарда долларов, сообщается на сайте ведомства.

По словам директора бюро Вадима Мельника, активы не должны работать на «страну-агрессора», которой, по мнению Киева, является Россия, а арестованные средства следует направить на пользу украинской стороны.

«Вагоны должны осуществлять перевозки по украинской железной дороге, товарно-материальные ценности использоваться для восстановления разрушенных населенных пунктов, средства и автомобили передаваться на нужды Вооруженных сил Украины», — заявил он.

В частности, речь идет о 100 процентах корпоративных прав и активов горно-обогатительного комбината, осуществлявшего добычу титаносодержащего сырья, 17 800 вагонах стоимостью около 507,7 миллиона долларов и спецтехнике на сумму около 7,4 миллиона долларов. Кроме того, были арестованы активы одного из финансовых учреждений на 419,7 миллиона долларов.

Ранее власти Украины решили направить конфискованные российские активы на восстановление страны. Они будут переданы государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины».

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Варвара Кошечкина
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