Украина направит российские активы на восстановление страны

Власти Украины решили передать конфискованные российские активы на восстановление страны

Власти Украины решили направить конфискованные российские активы на восстановление страны. Они будут переданы государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс».

По словам Шмыгаля, конфискованные активы и денежные средства станут одним из основных источников наполнения фонда. «Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — подчеркнул глава правительства.

В конце апреля замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов сообщил, что власти республики создали механизм взыскания замороженных за границей средств России, их направят на компенсацию убытков в связи с российской спецоперацией.

В свою очередь Палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за санкций российские активы на поддержку Украины.

Санкции в отношении России были введены в связи с началом специальной военной операции на территории Украины.