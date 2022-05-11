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Украина направит российские активы на восстановление страны

Власти Украины решили передать конфискованные российские активы на восстановление страны

Фото: Lyaxander / ТАСС

Власти Украины решили направить конфискованные российские активы на восстановление страны. Они будут переданы государственному предприятию «Национальный фонд инвестиций Украины». Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает «Интерфакс».

По словам Шмыгаля, конфискованные активы и денежные средства станут одним из основных источников наполнения фонда. «Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — подчеркнул глава правительства.

В конце апреля замглавы офиса президента Украины Андрей Смирнов сообщил, что власти республики создали механизм взыскания замороженных за границей средств России, их направят на компенсацию убытков в связи с российской спецоперацией.

В свою очередь Палата представителей США приняла закон, который разрешает направлять арестованные из-за санкций российские активы на поддержку Украины.

Санкции в отношении России были введены в связи с началом специальной военной операции на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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