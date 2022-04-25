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Украина создала механизм взыскания замороженных средств России

Офис Зеленского предложил направить замороженные средства России на компенсацию убытков

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министерство юстиции Украины и офис главы государства Владимира Зеленского создали механизм взыскания замороженных за границей средств России, их направят на компенсацию убытков в связи с российской спецоперацией, заявил замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов. Его слова приводит РИА Новости.

«Офисом президента совместно с министерством юстиции разработан механизм взыскания средств РФ, замороженных за границей в счет компенсации убытков. У нас есть несколько планов достижения этого. Основной — подписание международного договора, который предусматривает снятие иммунитета со средств РФ и направление их пострадавшим», — выступил с предложением Смирнов.

Еще одним вариантом замглавы офиса Зеленского назвал принятие каждой страной, где есть замороженные российские средства, специального закона.

24 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что Киев обсуждает с Вашингтоном использование замороженных российских активов. По его словам, на эти деньги планируется профинансировать восстановление Украины.

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Алина Гончарова
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