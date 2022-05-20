За последние сутки в США произошло три инцидента со стрельбой в школах

Daily Mail: за последние 24 часа в США произошли три инцидента со стрельбой в школах

За последние 24 часа в США произошли три скулшутинга на выпускных в штатах Теннесси, Луизиана и Мичиган. Об этом пишет Daily Mail.

Все три инцидента произошли на школьных выпускных в старших школах. В Луизиане преступником были застрелены три человека, в Мичигане тяжелые ранения получили 16-летний юноша и 40-летняя женщина, а в Теннесси погиб 18-летний выпускник.

Кроме того, травмы и ранения средней и легкой степени получили сотни человек во всех трех штатах. Если в Теннесси и Луизиане нападения совершали одиночки, которые были задержаны полицией, то в Мичигане недалеко от школы произошел вооруженный конфликт между двумя враждующими бандами

19 мая двое неизвестных преступников устроили стрельбу в гимназии Ллойда в городе Бремерхафен на северо-западе Германии. Правоохранительные органы сообщили, что один из нападавших уже арестован, второй находится в розыске. В ходе инцидента пострадал один человек, в настоящее время он госпитализирован, среди учеников гимназии пострадавших нет.