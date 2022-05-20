Лукашенко призвал учиться у Китая

Президент Белоруссии призвал учиться у Китая «беречь прошлое и смотреть в будущее»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников брать пример с Китая. Об этом он высказался на встрече с пионерским активом в рамках празднования 100-летия пионерского движения, передает БЕЛТА.

Лукашенко назвал Китай «древней крепкой цивилизацией» и подчеркнул, что в настоящий момент КНР становится мировым лидером. «Я приехал сюда в Минск и в парламенте сказал, что будущее за этой страной, давайте будем учиться, как беречь прошлое и смотреть в будущее», — заявил он.

При этом глава республики отметил, что за мировое лидерство Китаю предстоит побороться с США. «Американцы не хотят, чтобы был такой же сильный лидер в мире, как сами», — отметил президент.

Ранее Лукашенко предложил взять пример с Китая в вопросе информационной безопасности, в частности. в интернете. По его мнению, это позволит властям Белоруссии противостоять развернутой против республики информационной войне.