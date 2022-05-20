Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко призвал учиться у Китая

Президент Белоруссии призвал учиться у Китая «беречь прошлое и смотреть в будущее»

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал соотечественников брать пример с Китая. Об этом он высказался на встрече с пионерским активом в рамках празднования 100-летия пионерского движения, передает БЕЛТА.

Лукашенко назвал Китай «древней крепкой цивилизацией» и подчеркнул, что в настоящий момент КНР становится мировым лидером. «Я приехал сюда в Минск и в парламенте сказал, что будущее за этой страной, давайте будем учиться, как беречь прошлое и смотреть в будущее», — заявил он.

При этом глава республики отметил, что за мировое лидерство Китаю предстоит побороться с США. «Американцы не хотят, чтобы был такой же сильный лидер в мире, как сами», — отметил президент.

Ранее Лукашенко предложил взять пример с Китая в вопросе информационной безопасности, в частности. в интернете. По его мнению, это позволит властям Белоруссии противостоять развернутой против республики информационной войне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Оценена вероятность появления оспы обезьян в России
Российский флот получит 20 боевых кораблей в 2022 году
В Москве арестован бывший директор предприятия «Роскосмос»
Пенсионеры нашли в поле старинные монеты стоимостью миллион рублей
Вора в законе экстрадировали в Москву из Египта
Прославленный Леонардо Ди Каприо пляж в Таиланде снова закроют
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит «АвтоВАЗ»
Лавров заявил о подтверждении опасений относительно действий Запада на Украине
Россияне выбрали самых раздражающих литературных героев
Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.