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Лукашенко предложил взять пример с Китая в вопросе интернета

Президент Лукашенко предложил использовать опыт Китая в информационной безопасности

Фото: Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил взять пример с Китая в вопросе информационной безопасности, особенно в интернете. Его цитирует ТАСС.

«Против нас сейчас развернута гибридная война, основной составляющей частью которой является информационная война. Для того чтобы этому противостоять, следует по максимуму использовать потенциал соглашения ОДКБ 2017 года о сотрудничестве в области информационной безопасности», — заявил Лукашенко на саммите организации.

Глава государства предложил серьезно подумать над тем, чтобы перенять опыт Китая в вопросе информационной борьбы, особенно в интернете.

Ранее Лукашенко обвинил страны Запада в желании максимально продлить конфликт на Украине. Для этого, считает он, они накачивают страну оружием. Кроме того, отметил президент, Запад уже готовит подразделения, которые под видом миротворцев войдут на Украину.

16 мая президент Белоруссии прибыл в Москву для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие приурочено к 30-летию подписания договора и 20-летию создания организации.

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Алевтина Запольская
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