Успешная модель бросила карьеру и стала уборщицей

Daily Mail: успешная бразильская модель бросила карьеру ради работы уборщицей

28-летняя бразильская модель Эллен Милграу бросила карьеру на подиуме ради работы уборщицей у психически больных людей. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Милграу, она попала в мир моды в 16 лет и стала успешной моделью, однако теперь решила быть волонтером в качестве специалиста по уборке, приводя в порядок дома страдающих психическими расстройствами людей.

Модель основала собственную компанию Milgrau Cleaning, концепцию которой придумала, общаясь с другом, страдающим депрессией. Она помогла ему убрать дом и задумалась над тем, чтобы помочь и другим. Более того, Милграу призналась, что и сама боролась с депрессией более десяти лет.

Хотя модель и описывает работу в положительном ключе, она признает, что некоторые дни бывают очень трудны. Порой ей приходится убирать грязные туалеты, мебель, зараженную личинками и тараканами, тарелки с гниющей едой. «В худшем доме, который я видела, был котенок, который ел мусор и тараканов. Там было полно подгузников, кишащих гигантскими личинками», — рассказала она.

Тем не менее, несмотря на неприятные ситуации, в которых Милграу оказывалась, она говорит, что готова стараться ради позитивной реакции людей на их чистый дом. «Я знаю, как грязный дом влияет на людей, которым грустно, поэтому я хотела помочь. Я всегда замечаю их облегчение в тот момент, когда мы заканчиваем уборку», — заключила она.

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