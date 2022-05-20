В Венгрии предрекли уничтожение экономики без российской нефти

Глава МИД Венгрии Сийярто предрек уничтожение экономики без российской нефти

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предрек, что экономика страны окажется уничтоженной без поставок российской нефти. Его слова приводит ТАСС.

«Если мы будем отрезаны от российской нефти, то физически невозможно будет закупить достаточно нефти из других источников для функционирования нашей страны, нашей экономики», — объяснил глава МИД.

Министр также отметил, что технологически для переработки нефти, отличной от российской, понадобится 550 миллионов евро инвестиций.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков раскрыл последствия отказа Европейского союза (ЕС) от российской нефти. По его словам, Евросоюз теоретически может ввести эмбарго на нефть из России, но такая мера вне сомнений скажется на уровне жизни людей в этом регионе. Он отметил, что в результате эмбарго цены на энергоносители в ЕС вырастут еще сильнее, чем в настоящее время.