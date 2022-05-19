Раскрыты последствия отказа ЕС от российской нефти

Глава «Газпром нефти» Дюков: отказ от российской нефти скажется на уровне жизни в Европе

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков раскрыл последствия отказа Европейского союза (ЕС) от российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Евросоюз теоретически может ввести эмбарго на нефть из России, но такая мера вне сомнений скажется на уровне жизни людей в этом регионе. Он отметил, что в результате эмбарго цены на энергоносители в ЕС вырастут еще сильнее, чем в настоящее время. Кроме того, возможны перебои в поставках топлива для автомобилей, отключения электроэнергии, остановки производств.

Дюков также добавил, что доля нефти как источника энергии будет сокращаться в мире, однако полностью нефть не исчезнет. «Нефть будет востребована на протяжении длительного времени», — сказал он.

По его словам, единственный энергоноситель, который прекратил свое существование и уже не востребован, это китовый жир, который ранее использовался в осветительных приборах. Также из него делали свечи, мыло и губную помаду.

Ранее аналитики Fitch Ratings предрекли странам Европы макроэкономический шок в случае внезапного прекращения поставок нефти и газа из России. Без поставок российских энергоносителей страны ЕС может ждать рецессия: сейчас порядка 30 процентов внутреннего потребления газа в регионе обеспечивается за счет российских энергоресурсов.