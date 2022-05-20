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Во Франции объявили состав нового правительства

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции, 13 постов заняли женщины

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Франции. Об этом сообщает Ouest France со ссылкой на генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера.

По информации издания, новым главой французского МИД назначена посол республики в Великобритании Катрин Колонна. Во время президентского срока Жака Ширака она занимала должность министра-делегат по европейским делам.

Министром вооруженных сил и главой Минобороны стал Себастьян Лекорню. С июля 2020 года он занимал пост министра заморских территорий Франции. Ouest France пишет, что в новом кабмине 13 постов заняли женщины, 14 — мужчины.

16 мая стало известно, что новым премьер-министром Франции станет министр труда Элизабет Борн. Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс попросил об отставке сразу после президентских выборов, его желание удовлетворил президент страны Эммануэль Макрон.

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Екатерина Андреева
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