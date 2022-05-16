Женщина станет новым премьером Франции второй раз в истории страны

Элизабет Борн назначена новым премьер-министром Франции, Жан Кастекс ушел в отставку

Во Франции назначили нового премьера — им станет министр труда Элизабет Борн. Об этом сообщает BFM TV.

Бывший премьер-министр Франции Жан Кастекс попросил об отставке сразу после президентских выборов, его желание удовлетворил лидер страны Эммануэль Макрон. Кастекс подчеркнул, что продолжит работу до тех пор, пока его преемница не примет должность.

Борн — вторая женщина-премьер за всю историю Франции, до нее такой пост занимала только Эдит Крессон (с 1991 по 1992 годы). Во время предвыборной кампании Макрон обещал, что новым главой правительства станет человек, сведущий в вопросах экологии и хорошо знакомый с проблемами в социальной сфере.

Борн была главой министерства экологии, устойчивого развития, транспорта и жилищного строительства Франции с 2019 по 2020 годы, а до этого занимала пост министра транспорта (2017-2019 гг.)