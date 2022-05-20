Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названа неожиданная причина ожирения

Загрязнителей окружающей среды назвали еще одной причиной ожирения

Фото: Andres Ayrton / Pexels

Более 40 ученых в своих статьях назвали химические вещества, загрязняющие окружающую среду, причиной ожирения людей. О неожиданном влиянии выбросов говорится в публикации медицинского журнала Biochemical Pharmacology, сообщает The Guardian.

Исследователи выявили около 50 химических веществ, которые оказывают влияние на состояние человеческого тела. В списке оказались Бисфенол А, фталат, пластиковые добавки, пестициды, вещества, загрязняющие воздух и другие. Подобные соединения получили название обесогены. Они могут содержаться в воде, пыли, упаковке продуктов питания, средствах личной гигиены, бытовых вещах и чистящая средствах.

Материалы по теме:
Припекает. Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
Припекает.Как глобальное потепление разрушает здоровье людей?
26 марта 2022
Древние вирусы и массовый аутизм: чем глобальное потепление угрожает человечеству?
Древние вирусы и массовый аутизм:чем глобальное потепление угрожает человечеству?
14 мая 2022

Согласно ученым, обесогены нарушают «метаболический термостат» организма, изменяя размер жировых клеток и влияя на сигналы, которые помогают людям понимать, когда они сыты. «Оказывается, химические вещества, выбрасываемые в окружающую среду, имеют эти побочные эффекты. Они заставляют клетки делать то, что те в противном случае не сделали бы. Одна из этих вещей — отложение жира», — заявил американский эндокринолог, профессор педиатрии в отделе эндокринологии в университете Калифорнии Роберт Ластиг.

Ранее из исследования, опубликованного в журнале The Lancet Planetary Health, стало известно, что загрязнение воздуха и выбросы химических веществ являются причиной примерно девяти миллионов смертей в год. По подсчетам учетных, с 2015-го по 2019 год глобальная смертность из-за ухудшения экологии увеличилась на 7 процентов.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Командир полка «Азов» вышел с «Азовстали»
Молодожены взяли кредит на отпуск и остались дома по вине туроператора
В США предложили пожить в доме бывшего мужа Дженнифер Лопес
Галкин высказался о закрытии в России своего рекламного агентства
Крупнейший урожай пшеницы ЕС оказался под угрозой
Россиянин расчленил отца и вкрутил в части тела конструкции из металла
«Газпром» пообещал судиться с Финляндией
В ДНР сообщили о взрывах на «Азовстали»
Британский банкир отказался верить в «апокалиптические» проблемы сектора
Создан видеорегистратор для велосипеда
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.