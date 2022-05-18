Загрязнение планеты стало причиной миллионов смертей

Число преждевременных смертей во всем мире выросло из-за плохой экологии

Загрязнение воздуха и выбросы химических веществ являются причиной примерно девяти миллионов смертей в год — плохая экология становится причиной каждой шестой смерти в мире. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet Planetary Health.

По подсчетам учетных, с 2015 по 2019 год глобальная смертность из-за ухудшения экологии увеличилась на 7 процентов, а экономические потери оцениваются в 4,6 триллиона долларов в год. При этом уровень загрязнения воздуха в мире до начала пандемии COVID-19 не только не улучшился, но и заметно ухудшился: число смертей от загрязнения воздуха выросло до 6,7 миллиона.

Чуть менее двух третей случаев преждевременной смерти связаны с мелкодисперсными твердыми частицами. Кроме того, около 1,4 миллиона людей умерли из-за загрязнения воды, а еще 900 тысяч человек преждевременно скончались из-за накопления соединений свинца в организме. По оценкам Pure Earth и ЮНИСЕФ на 2020 год, до 800 миллионов детей (каждый третий ребенок на планете) имеют высокий уровень свинца в крови. Причины варьируются — от небезопасной утилизации автомобильных аккумуляторов до использования свинца в продуктах в качестве усилителя цвета.

Ранее стало известно, что загрязнение воздуха привело к более 100 тысячам смертей в городах тропического пояса. Исследователи проанализировали данные о качестве воздуха для 46 мегаполисов в странах Африки, Азии и на Ближнем Востоке, используя инструменты на борту спутников НАСА и Европейского космического агентства с 2005 по 2018 год. Во всех городах специалисты обнаружили значительный ежегодный рост содержания загрязняющих веществ, непосредственно опасных для здоровья. Например, содержание диоксида азота выросло на 14 процентов, мелкодисперсных частиц — на 8 процентов, аммиака — на 12 процентов, а летучих органических соединений — на 11 процентов.