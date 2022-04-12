Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Загрязнение воздуха привело к сотне тысяч смертей

Science Advances: в тропиках умерли более 100 тысяч людей из-за загрязнения воздуха

Фото: Marcin Jozwiak / Unsplash

Международная группа ученых выяснила, что загрязнение воздуха привело к более 100 тысячам смертей в городах тропического пояса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

Исследователи проанализировали данные о качестве воздуха для 46 мегаполисов в странах Африки, Азии и на Ближнем Востоке, используя инструменты на борту спутников НАСА и Европейского космического агентства с 2005 по 2018 год. Во всех городах специалисты обнаружили значительный ежегодный рост содержания загрязняющих веществ, непосредственно опасных для здоровья. Например, содержание диоксида азота выросло на 14 процентов, мелкодисперсных частиц на восемь процентов, аммиака на 12 процентов, а летучих органических соединений — на 11 процентов.

Это объясняется быстрым ухудшением качества воздуха из-за новых промышленных источников, а также из-за дорожного движения, сжигания мусора и широкого использование древесного угля и топливной древесины. Ученые также обнаружили увеличение воздействия загрязнения воздуха на городское население в 1,5-4 раза в 40 из 46 городов по выбросам диоксида азота и в 33 из 46 городов по выбросам частиц PM2.5.

Число людей, преждевременно умирающих от воздействия загрязнения воздуха, было самым высоким в городах Южной Азии, в частности в Дакке, Бангладеш (24 000 человек), а также в индийских городах Мумбаи, Бангалор, Калькутта, Хайдарабад, Ченнаи, Сурат, Пуна и Ахмедабад (100 000 человек).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Российский фрегат уничтожил украинский беспилотник у побережья Крыма
Италия сделала шаг к замене российского газа
В Москве кладбища подготовили к весенним праздникам
Россиянина обвинили в попытке подкупить полицейского
Корреспондент Первого канала пострадала во время обстрела в Мариуполе
Росавиация продлила временный запрет полетов в южные регионы России
Назван способ завоевать уважение у коллег
Малкина дисквалифицировали на четыре матча за удар соперника клюшкой
Путин прилетел в Благовещенск
Участница шоу «Голос» рассказала о перспективах артистов после проекта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.