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Раскрыт мошеннический способ получения денег с помощью карты «Мир»

РБК: турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц ради туристического кешбэка

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Росфинмониторинг предупредил банки о новом мошенническом способе обналичивания денег через карты «Мир» с помощью туристического кешбэка. Об этом пишет РБК.

По данным ведомства, суть раскрытого способа заключается в том, что турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц. Это нужно ради того, чтобы получить возмещение от государства. Сначала человек, связанный с турфирмой, оформляет карту «Мир» для оплаты путевки. Далее компания перечисляет на нее деньги под видом суммы за отмененный из-за пандемии тур (180-400 тысяч рублей).

Потом клиент покупает туры по России, ему выплачивается кешбэк за счет бюджета. После этого он снимает полученные средства с карты наличными или переводит на счета других физлиц. Участники рынка заявили изданию, что не знают о подобных схемах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что с января по апрель 2022 года отечественные путешественники вернули почти 8,5 миллиарда рублей в рамках программы туристического кешбэка за поездки по стране. Отмечается, что акцией воспользовались 2,5 миллиона россиян.

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Платон Щукин
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