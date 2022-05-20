ВОЗ решила созвать чрезвычайную встречу экспертов из-за оспы обезьян

Telegraph сообщила о решении ВОЗ созвать чрезвычайную встречу экспертов из-за оспы обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила созвать чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, главными темами встречи станут способы передачи заболевания, его распространенность среди представителей ЛГБТ-сообщества, а также ситуация с вакцинами. Отмечается, что инкубационный период оспы составляет от 5 до 21 дня. Среди основных симптомов выделяют температуру, озноб, боли в мышцах и усталость.

Ранее первые случаи заражения обезьяньей оспой выявили в Австралии и Канаде у туристов, вернувшихся домой из заграничных поездок. Также инфицирование оспой обезьян зафиксировали во Франции, Германии Великобритании, Италии, Швеции, Испании, Португалии и в ряде других стран.