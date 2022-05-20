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Пентагон опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота России

Представитель Пентагона Кирби заявил, что у США нет плана уничтожения Черноморского флота
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Globallookpress.com

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота России. Об этом он заявил на брифинге 20 мая, передает РИА Новости.

«Могу с определенностью вам сказать, что это не правда», — сказал пресс-секретарь американского оборонного ведомства.

Соответствующий вопрос был задан после заявления советника главы МВД Украины Антона Геращенко. Он сообщил, что США готовят план уничтожения Черноморского флота и обсуждают поставки мощного противокорабельного оружия.

Ранее политолог, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов заявил, что если Россия пойдет на штурм крупного украинского города вроде Одессы, США могут передать Киеву более опасные системы вооружения, что приведет к эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном.

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Марина Совина
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