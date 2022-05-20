Стали известны условия передачи Украине более опасного вооружения

Политолог Наумов заявил, что США могут передать Украине более опасное вооружение

Если Россия пойдет на штурм крупного украинского города вроде Одессы, США могут передать Киеву более опасные системы вооружения, что приведет к эскалации конфликта между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил политолог, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в комментарии «Ленте.ру».

Еще одним условием увеличения военной помощи украинскому государству эксперт назвал затягивание боевых действий на Украине, в результате чего у Вашингтона «может притупиться чувство опасности». Пока же, по мнению Алексея Наумова, США «хотят помочь Украине, потратив при этом минимум денег и соответственно минимально провоцируя Россию на встречный ответ».

Политолог допустил, что Россия может быть спровоцирована на решительные действия против США. Однако это случится, только если Белый дом перейдет «красные линии» в поставках вооружения: начнет поставлять Киеву авиацию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и противокорабельные ракеты.

«Мы понимаем, что если западными противокорабельными ракетами будут потоплены корабли Черноморского флота, то Россия может наконец предпринять действия против стран НАТО и соответственно эскалировать ситуацию дальше», — заявил эксперт. При этом он подчеркнул, что западные политики менее всего заинтересованы в таком сценарии на фоне проблем в международной экономике.

«Если ситуация не увидит коренного перелома, со временем (...) те же противокорабельные ракеты будут переданы, но не так, чтобы какую-то конкретную страну можно было бы в этом обвинить, а передать их консорциумом, к примеру от имени НАТО. Эта спираль противостояния и эскалации затягивает все дальше и все глубже», — добавил Алексей Наумов.

Ранее стало известно, что Украина в течение нескольких месяцев просит США поставить ей высокоточные РСЗО M270, но Вашингтон не дает положительного ответа. По данным американского издания Politico, Соединенные Штаты опасаются эскалации конфликта на Украине, поэтому затягивают принятие решения о передаче вооружений.