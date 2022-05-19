Стало известно об опасениях США насчет поставок РСЗО Украине

Politico: США месяцами отказываются передавать Украине РСЗО, чтобы не затягивать конфликт

Украина в течение нескольких месяцев просит США поставить ей высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270, но Вашингтон не соглашается. Об этом пишет Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным американского издания, Соединенные Штаты опасаются затягивания и эскалации конфликта на Украине, поэтому затягивают принятие решения о передаче вооружений. В публикации говорится о том, что в Киеве все сильнее разочаровываются нежеланием администрации президента США Джо Байдена передавать РСЗО. Также отмечается, что, по мнению украинских властей, данные ракетные системы имеют решающее значение в противостоянии.

При этом другой источник Politico заявил о том, что переговоры о поставках Киеву РСЗО находятся на стадии «активного обсуждения». Тем не менее, он отметил, что каких-либо сроков по поставкам пока нет.

Ранее сенатор от Кентукки Рэнд Пол заявил, что многомиллиардные траты США на помощь Украине угрожают американской безопасности. По его словам, экономика страны и так находится не в лучшем состоянии. Рэнд Пол напомнил, что ранее американские власти уже потратили почти 5 триллионов долларов на борьбу с коронавирусом. Сенатор обратил внимание, что в марте инфляция достигла 40-летнего максимума. В частности, цены на бензин выросли по сравнению с прошлым годом на 48 процентов, подержанные автомобили подорожали на 35 процентов, а продукты питания — почти на 9 процентов.

