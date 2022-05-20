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Кремль ответил на вопрос о возобновлении работы «нормандского формата»

Песков заявил, что в Кремле не видят смысла в возобновлении работы «нормандского формата»

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В Кремле не видят смысла в возобновлении работы «нормандского формата», так как «Минска-2» уже не существует. Так на этот вопрос ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя главы государства, сам по себе «нормандский формат» был сформирован для реализации минских договоренностей и работал для этого. «Поскольку минские договоренности уже не существуют и они больше невозможны, поэтому вопрос для чего», — подчеркнул Песков.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал возобновить работу «нормандского формата» для заключения перемирия. Он также отметил важность того, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц в скором времени посетил Киев. В ответ источник РИА Новости сообщил, что «нормандский формат» и контактная группа прекратили существование

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Сергей Истомин
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