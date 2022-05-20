В Чувашии пройдет фестиваль-марафон «Песни России-2022»

С 9 по 18 июня в Чувашии пройдет 16-ый фестиваль-марафон «Песни России-2022». Об этом сообщает «Вести Чувашия».

Мероприятие пройдет под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Начало состоится в Новочебоксарске,10 июня концерт пройдет в селе Комсомольское, а в День России, 12 июня, в Чебоксарах.

В марафоне примут участие профессиональные коллективы из разных уголков страны: хоровые, танцевальные народные, художественные. Зрители также увидят выступление Надежды Бабкиной и Московского госансамбля «Русская песня», балета «Живая планета», фолк-рок группы «После 11». Также для желающих пройдут творческие встречи и мастер-классы.

Ранее сообщалось, что на берегу Чудского озера пройдет фестиваль «На страже мира» под открытым небом. В 2022 году фестиваль посвящен 780-летию Ледового побоища — легендарной битвы князя Александра Невского, одержавшего победу над крестоносцами на Чудском озере. На площадке прозвучат классические произведения русских композиторов: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина. В частности, зрители смогут услышать композиции из опер «Царская невеста», «Пиковая дама», «Князь Игорь» и других.