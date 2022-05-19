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Музыкальный фестиваль пройдет на берегу Чудского озера

Музыкальный фестиваль пройдет на берегу Чудского озера в День России

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Музыкальный фестиваль «На страже мира» пройдет под открытым небом на берегу Чудского озера. Об этом в четверг, 19 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Псковской области.

Мероприятие состоится в День России у мемориала Александру Невскому.

«В этом году фестиваль посвящен 780-летию Ледового побоища — легендарной битвы князя Александра Невского, одержавшего победу над крестоносцами на Чудском озере. Уникальный проект у подножия скульптурной композиции станет продолжением фестиваля 2021 года на горе Соколиха в честь 800-летия Александра Невского», — рассказали в администрации.

На площадке прозвучат классические произведения русских композиторов: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Николая Римского-Корсакова и Александра Бородина. В частности, зрители смогут услышать композиции из опер «Царская невеста», «Пиковая дама», «Князь Игорь» и других.

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Варвара Кошечкина
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