Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Попова назвала стабильной ситуацию с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, снижение заболеваемости фиксируется 13-ю неделю подряд. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

По ее словам, федеральная служба внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в России — особенно это важно после майских праздников из-за высокого числа социальных контактов и большого объема миграции, подчеркнула Попова.

Главный санитарный врач указала на необходимость первичной и повторной вакцинации, несмотря на низкие показатели заболеваемости в России. Она посоветовала россиянам сделать прививку спустя шесть месяцев после вакцинации или перенесенной инфекции, так как иммунитет к этому времени уже угасает.

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что пандемия в обозримом будущем может закончится, подчеркнув, что вирус останется с человеком надолго. В связи с этим нужно соблюдать меры против распространения COVID-19, посоветовала Попова.

Накануне эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила возможность подъема заболеваемости COVID-19. По ее словам, в стане его не стоит ожидать, так как у большинства россиян есть иммунитет из-за вакцинации или перенесенной болезни. Специалист службы также рекомендовала пройти вакцинацию, если для этого подошел срок.