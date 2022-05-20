Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Попова назвала стабильной ситуацию с COVID-19 в России

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, снижение заболеваемости фиксируется 13-ю неделю подряд. Об этом, оценивая эпидемиологическую обстановку в стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

По ее словам, федеральная служба внимательно следит за ситуацией с коронавирусом в России — особенно это важно после майских праздников из-за высокого числа социальных контактов и большого объема миграции, подчеркнула Попова.

Материалы по теме:
«Коронавирус очень подлый» Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
«Коронавирус очень подлый»Правда ли, что пандемия в России и в мире закончилась? Отвечает биолог
21 марта 2022
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля 2022

Главный санитарный врач указала на необходимость первичной и повторной вакцинации, несмотря на низкие показатели заболеваемости в России. Она посоветовала россиянам сделать прививку спустя шесть месяцев после вакцинации или перенесенной инфекции, так как иммунитет к этому времени уже угасает.

Глава Роспотребнадзора выразила надежду, что пандемия в обозримом будущем может закончится, подчеркнув, что вирус останется с человеком надолго. В связи с этим нужно соблюдать меры против распространения COVID-19, посоветовала Попова.

Накануне эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная оценила возможность подъема заболеваемости COVID-19. По ее словам, в стане его не стоит ожидать, так как у большинства россиян есть иммунитет из-за вакцинации или перенесенной болезни. Специалист службы также рекомендовала пройти вакцинацию, если для этого подошел срок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Россия получила списки погибших и плененных военных ВСУ
Названы различия московских и западных секс-вечеринок
Девушка потратила полмиллиона рублей на увеличение груди и возненавидела ее
Вора в законе Герлиани экстрадировали из Египта в Россию
Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России
Эпидемиолог спрогнозировала сроки начала новой волны COVID-19
Объявление на двери ресторана растрогало пользователей сети
Донецк снова обстреляли со стороны Украины
Случаи заражения обезьяньей оспой выявили еще в двух странах
Москвичка перечислила главные страхи посетителей интимных вечеринок
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.