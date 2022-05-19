В Роспотребнадзоре оценили возможность подъема заболеваемости COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: значимого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается

В России в ближайшее время не ожидается существенного подъема заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее цитирует РИА Новости.

Эксперт службы объяснила, что у большинства россиян есть иммунитет к коронавирусу из-за вакцинации или перенесенной болезни. Пшеничная рекомендовала осенью «напомнить» организму о существовании коронавируса и сделать прививку, если для вакцинации подошел срок.

По словам специалиста, подъем заражений в КНДР объясняется тем, что вирус в стране не циркулировал и население не было привито от COVID-19. Рост заболеваемости омикроном в странах со значительной долей вакцинированного населения было не таким значительным и более легким для жителей, объяснила она, поскольку большинство людей до этого было знакомо с предыдущими штаммами.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что высокий риск увеличения числа случаев COVID-19 ожидается в конце мая-начале июня. В связи с этим министр призвал россиян вакцинироваться первично и повторно.