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В Роспотребнадзоре оценили возможность подъема заболеваемости COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: значимого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России в ближайшее время не ожидается существенного подъема заболеваемости COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, ее цитирует РИА Новости.

Эксперт службы объяснила, что у большинства россиян есть иммунитет к коронавирусу из-за вакцинации или перенесенной болезни. Пшеничная рекомендовала осенью «напомнить» организму о существовании коронавируса и сделать прививку, если для вакцинации подошел срок.

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По словам специалиста, подъем заражений в КНДР объясняется тем, что вирус в стране не циркулировал и население не было привито от COVID-19. Рост заболеваемости омикроном в странах со значительной долей вакцинированного населения было не таким значительным и более легким для жителей, объяснила она, поскольку большинство людей до этого было знакомо с предыдущими штаммами.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что высокий риск увеличения числа случаев COVID-19 ожидается в конце мая-начале июня. В связи с этим министр призвал россиян вакцинироваться первично и повторно.

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Анастасия Шейкина
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