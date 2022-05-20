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Путин указал Алиханову на неуместные попытки связать спад в строительстве с СВО

Путин указал губернатору Алиханову на неуместные попытки связать спад строительства с СВО

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин указал губернатору Калининградской области Антону Алиханову на неуместность попыток связать спад в строительстве в регионе с ситуацией из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Специальная военная операция на Донбассе здесь совершенно ни при чем», — подчеркнул глава государства.

Президент России добавил, что в данном случае на спецоперацию не нужно ссылаться, так как спад строительства в Калининградской области был еще в 2020-21 годах.

Ранее глава региона Антон Алиханов прокомментировал призыв бывшего заместителя министра обороны Польши Ромуальда Шереметьева демилитаризовать Калининград. По мнению губернатора Калининградской области, в Польше идет «война за политическое наследие Качиньского».

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Сергей Истомин
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