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Губернатор Калининградской области ответил на призыв демилитаризовать регион

Алиханов в ответ на предложение демилитаризовать Калининград напомнил про российский газ

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментарии «Комсомольской правде» прокомментировал призыв экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальда Шереметьева демилитаризовать Калининград. По мнению главы региона, в Польше идет «война за политическое наследие Качиньского».

«И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами», — предположил губернатор.

Он также выразил мнение, что риторика Варшавы может поменяться, как только страна ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров.

Ранее Шереметьев заявил, что демилитаризовать Калининград будет необходимо в случае, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Это, по его мнению, укрепит восточный фланг Североатлантического альянса.

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Варвара Кошечкина
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