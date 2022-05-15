Губернатор Калининградской области ответил на призыв демилитаризовать регион

Алиханов в ответ на предложение демилитаризовать Калининград напомнил про российский газ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в комментарии «Комсомольской правде» прокомментировал призыв экс-замглавы Минобороны Польши Ромуальда Шереметьева демилитаризовать Калининград. По мнению главы региона, в Польше идет «война за политическое наследие Качиньского».

«И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами», — предположил губернатор.

Он также выразил мнение, что риторика Варшавы может поменяться, как только страна ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров.

Ранее Шереметьев заявил, что демилитаризовать Калининград будет необходимо в случае, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. Это, по его мнению, укрепит восточный фланг Североатлантического альянса.