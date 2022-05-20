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Ребел Уилсон рассказала о сексуальных домогательствах бывшего коллеги по фильму

Ребел Уилсон рассказала о сексуальных домогательствах со стороны бывшего коллеги

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

42-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон рассказала о сексуальных домогательствах со стороны бывшего коллеги по съемочной площадке. Подробностями того инцидента артистка поделилась с изданием People.

По словам звезды «Отпетых мошенниц», этот случай произошел несколько лет назад. С актером, имя которого Уилсон предпочла не называть, она участвовала в одном проекте, когда он начал домогаться ее.

«Он позвал меня в комнату и спустил штаны. Это было ужасно и отвратительно», — призналась актриса. Звезда добавила, что после этого актер предложил ей совершить половой акт при его друзьях.

Артистка добавила, что сразу «задокументировала» домогательства, рассказала об инциденте своему агенту, а также руководству киностудии, после чего выяснилось, что она стала четвертой женщиной, пожаловавшейся на этого мужчину.

Уилсон рассказала, что столкнулась с домогательствами до появления движения #metoo, созданного в поддержку жертв сексуального насилия. «Они как бы пытались разрушить меня и мою карьеру. Если бы это произошло после #мetoo, то я могла бы просто взорвать их», — сообщила артистка, добавив, что сейчас она бы с еще большей силой постояла за себя.

Ранее стало известно, что звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер прекратила общение с коллегой Крисом Нотом из-за обвинений актера в насилии.

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Анастасия Астахова
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