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Сара Джессика Паркер прекратила общение с Крисом Нотом из-за обвинений в насилии

Сара Джессика Паркер заявила, что не говорила с Крисом Нотом после обвинений в насилии

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер прекратила общение с коллегой Крисом Нотом из-за обвинений в насилии. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса заявила, что после выдвинутых обвинений ни разу не говорила с Нотом. Она призналась, что не знает, готова ли обсуждать эту ситуацию, и добавила, что ей нужно было отреагировать на эти новости, так как она продюсер фильма «И просто так», продолжения «Секса в большом городе».

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. По словам одной из предполагаемых жертв, актер пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться к врачам. Позже с аналогичными обвинениями выступила третья женщина. Она заявила, что Нот домогался ее в 2010 году, когда ей было 18 лет.

На фоне обвинений в насилии сцену с участием актера вырезали из финального эпизода «И просто так». Актрисы Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис опубликовали совместное заявление, в котором выразили поддержку женщинам, рассказавшим о домогательствах и насилии со стороны Нота.

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Марина Погосян
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