Актрисы «Секса в большом городе» высказались об обвиненном в насилии коллеге

Актрисы «Секса в большом городе» высказались о коллеге Крисе Ноте, обвиненном в насилии, и поддержали жертв артиста. Пост на эту тему появился в Twitter-аккаунте Синтии Никсон, исполнившей роль Миранды.

«Мы глубоко опечалены обвинениями, выдвинутыми в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это может быть очень сложно, и мы восхищаемся этим. Синтия Никсон, Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис», — говорится в публикации.

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, рассказали изданию The Hollywood Reporter, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, актер пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращатьсяк врачам. Позже с аналогичными обвинениями выступила третья женщина. Она заявила, что Нот домогался ее в 2010 году, когда ей было 18 лет.

После выдвинутых обвинений актер лишился роли в в телепроекте CBS «Уравнитель». Нот играл в сериале Уильяма Бишопа — бывшего директора ЦРУ и старого друга главной героини шоу, бывшего агента ведомства.

