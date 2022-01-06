Сцену с Крисом Нотом вырезали из сериала на фоне скандала

Сцена с участием голливудского актера Криса Нота была вырезана из финального эпизода сериала «И просто так» на фоне обвинений в изнасилованиях и домогательстве, пишет Variety.

Сериал является продолжением «Секса в большом городе», где актер играет «мужчину мечты» — Мистера Бига. Последний эпизод должен выйти на стриминговой платформе HBO Max 3 февраля 2022 года. Как уточнил автор статьи, эпизод содержал сцену с участием Нота, персонаж которого погиб в начале сериала.

Создатели картины сочли, что эпизод не имеет большого значения для повествования и может быть удален.

В декабре актер лишился роли в телепроекте CBS «Уравнитель».

Ранее две женщины, не знакомые между собой лично, сообщили, что Крис Нот изнасиловал их в 2004 и 2015 годах. По словам одной из них, актер пригласил ее в свою квартиру, сначала без спроса поцеловал, а затем изнасиловал. После ей пришлось обращаться в больницу. Позже к этим обвинениям присоединилась третья женщина. По словам потерпевшей, Нот домогался ее в 2010 году, когда ей было 18 лет.