Вернувшиеся в Россию Reserved и Cropp сменят свои названия

SHOT: вернувшиеся в Россию бренды Reserved и Cropp сменят свои названия на RE и CR

Вернувшиеся в Россию бренды Reserved и Cropp, которыми владел польский ретейлер одежды LPP, сменят свои названия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что магазины переименуют в буквенные сочетания: Reserved — RE, Cropp — CR, Sinsay — CUH, House — XC. Согласно публикации, представители данных марок пообещали в ближайшее время поменять вывески на торговых точках.

«Магазины, ранее принадлежавшие российскому подразделению компании LPP SA, начинают свою работу и будут открываться с постепенной заменой прежних вывесок на временные вывески с новыми логотипами», — говорится в заявлении компании, опубликованном агентством ТАСС.

При этом ранее московский офис уточнил, что магазины указанных марок возобновят работу на территории страны в ближайшие выходные, 21 и 22 мая. Возвращение марок произойдет на фоне продажи российского подразделения польским акционерным обществом. «Головной офис LPP SA в Гданьске сообщает, что результатом рассмотрения предложений и проведения переговоров с потенциальными покупателями стало решение правления компании о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму», — указано в заявлении.