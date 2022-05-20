Спрогнозирован курс рубля после снятия валютных ограничений

Аналитик Сыроваткин: после снятия валютных ограничений доллар может достичь 80 рублей

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин дал прогноз курсу рубля после снятия Банком России валютных ограничений. Его слова приводит агентство «Прайм».

По мнению специалиста, курс рубля может претерпеть незначительные изменения. Они станут серьезными в случае снижения нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Если она сократится на 20-30 процентов, доллар снова может подорожать до 80 рублей, считает Сыроваткин.

«Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль», — пояснил экономист.

Основным фактором, влияющим на курс российской валюты, в последнее время являются административные ограничения Центробанка, а также значительный торговый профицит, возникший по причине санкций западных стран и падения импорта. За сутки страна по-прежнему получает около миллиарда долларов от экспорта энергоносителей и может накапливать резервы. Однако тратить их получается все хуже. Даже Китай, который официально не вводил никаких торговых ограничений, в апреле сократил экспорт товаров в Россию более чем на четверть в годовом выражении.